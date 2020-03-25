EKiM iÇiN HAZIRLIK

ENDÜSTRİYEL alanda büyük kâr bırakan kenevirin Türkiye'de üretilmesi için, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu illerde çiftçilerin eğitimden geçirileceği bildirildi. Yozgat’ta bu yıl kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerin başvurularının alınmasının ardından, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından belirlenecek tarihlerde eğitim çalışmalarının gerçekleştirileceği öğrenildi. 2025 yılında dünya üzerinde 11 milyar dolara çıkması beklenen endüstriyel kenevir pazarında yer almak isteyen ülkemizde, başlatılan çalışmalar genişletilerek sürdürülüyor. Bu bağlamda Yozgat Bozok Üniversitesi ‘Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir’ konusunda ihtisaslaşması uygun bulundu. Türkiye'de uzunca bir süredir ekimi yasak olan kenevirin, tekstilden otomobil sektörüne kadar geniş kullanım alanı bulunduğuna dikkat çekildi, kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hız kazandı. Kenevirin teşvikiyle Yozgat ile birlikte Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Zonguldak’ta tarla talebinde artış dikkat çekti. Devlet teşvikiyle kenevir üretiminin yasal hale gelmesiyle 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı, artan taleple bin lirayı buldu. Bir dekar alanda 700 lira kâr bırakan kenevirin üretiminde, çiftçilere eğitimler verileceği kaydedildi. Bu kapsamda ilk eğitim çalışması Karabük’ün Eflani ilçesinde gerçekleştirildi. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Endüstriyel Kenevir Çalıştayı'na Bozok Üniversitesinden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz katıldı. Çalıştayda, kenevirin tarihsel gelişimi, Türkiye ekonomisine etkileri, sanayi sektöründe kullanımı, tarımsal üretim yönünden kısıtları, yasal engeller, güvenlik ve diğer tehditler gibi konularda sunumların ve güncel tartışmaların yer aldı. Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kenevir alanında YÖK tarafından ihtisas üniversitesi olarak ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesinin misyonunu, kenevir alanında yapılacak çalışmalara dair projeksiyon bilgilerini aktardı, Türkiye Ekonomisi ve Kenevir Üretimi başlıklı oturuma başkanlık yaptı.