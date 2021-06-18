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Ekici, vatandaşla buluştu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine Bahçelievler Mahallesi esnafı ile devam etti.

18 Haziran 2021 Cuma 00:51
Ekici, vatandaşla buluştu

Fırsat buldukça vatandaşlar, esnaf ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen, taleplerini, isteklerini dinleyerek belediye çalışmalarına bu doğrultuda yön veren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, belediyenin devam eden çalışmalarını vatandaşlarla birlikte değerlendirdi. Başkan Ekinci, vatandaşın taleplerine her zaman önem verdiğini, her zaman sosyal ve şeffaf belediyeciliğin gerektirdiği şekilde hareket etme gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Ekinci, ‘’Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli yapmış olduğumuz uygulamalardan birisi vatandaşın belediyemize kolay ulaşması, şikâyet ve taleplerin giderilmesi ve değerlendirilmesi noktasında adımlar atmak oldu. İstek, Talep ve Şikâyet Hattı oluşturarak gerek sosyal medya üzerinden gerekse çağrı merkezimiz üzerinden veya halkımızla bire bir görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Böylece vatandaşın memnun olduğu çalışmaları hayata geçirmenin daha kolay olduğunu fark ettik ve bu yönde ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük’’ dedi. Ekinci, ihtiyaca yönelik hizmet vermeyi her zaman öncelikleri olduğunu, çalışmaları sürdürürken fikir alışverişinde bulunmanın kendilerini bir adım daha ileri götürdüğünü anlattı. Ekinci, ‘’Esnafımız ile fikir birliğinde olmak, çalışmalarımızdan memnuniyet duymaları, eksikliklerimizi bizlere söylemeleri bizim için çok kıymetli. İlk günden bu yana birlikte yönetim ilkesini benimseyerek her fikri dinleyip daha fazla ne yapabiliriz diye çalışmak gayretimizi daha da artırıyor. Hemşehrilerimizin de yanımızda olması çalışmalarımızı beğenip güzel geri dönüşler sağlamaları ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor’’ şeklinde konuştu. (Esra Özdemir)

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EkiciVatandaşla Buluştu
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