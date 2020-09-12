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Ek ödemeler yapıldı

Akdağmadeni ilçesinde, 10 belediye çalışanı 2012-2018 yıllarına ait hak ettikleri ek ödemelerini aldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:41
Ek ödemeler yapıldı

AKDAĞMADENİ Belediyesinde çalışan 10 sözleşmeli personelin 2012-2018 yılları arasında ödenmeyen ek ödemeleri Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın talimatı ile ödendi. Başkan Yalçın, yerel seçimler öncesinde verdikleri sözleşmeli personel alacaklarının ödenmesine ilişkin sözü yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’10 sözleşmeli personele fiyat güncellemesiyle birlikte toplamda 330 bin 187 lira ödeme yapıldı. 2012/2265 sayılı Bakanlar Kurulu Kanununda belirtilen Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararı uygulayarak geçmiş dönemden gelen personel alacaklarını belediyemizin öz kaynaklarıyla ödedik’’ dedi. Başkan Yalçın, halka hizmet vermiş ama emeğinin karşılığını alamamış personelin hakkını teslim ettiklerini, görevi devraldıkları günden itibaren uygulamış oldukları mali disiplin çalışmaları ile belediyenin mali yapısını geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini anlattı. 
EKSİKLİKLERİ GİDERİYORUZ
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bir taraftan ilçenin eksiklikleri belirleyip giderdiklerini, diğer taraftan da geçmişten gelen bu tür alacakları ödemeye çalıştıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Çalışanına hakkını veren ama ödediği maaşın son kuruşuna kadar da hakkını alan bir anlayışın temsilcisiyiz. Ayrıca özellikle vurgulamak istediğim bir nokta daha var. Bize, ‘Belediyeyi kazanırlarsa personel maaşını dahi ödeyemezler’ diyerek kendince bizleri küçümseyen arkadaşlarımız yanıldı. Merkezi bütçeden gelen payların azaldığı, Pandemi nedeniyle hesap edilmeyen harcama kalemlerinin çıktığı bir dönemde birçok belediye personel maaşını dahi ödemek için kredi çekerken biz akıllı bir planlama, yerinde kararlar ile hem personel ödemeleri hem de planlanan hizmetlerin hayata geçirilmesi noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Bize inanarak emaneti ehline verenlerin güvenine layık olmak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Halkımızın da desteğiyle geleceğin Akdağmadeni’ni birlikte inşa edeceğiz’’ diye konuştu.

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Ek ödemeler Yapıldı
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