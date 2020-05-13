Ek bina ihaleye çıkıyor

YERKÖY ilçesinde yapımı planlanan 100 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi ek binasının yapım ihalesinin önümüzdeki ayın ilk gününde yapılacağı açıklandı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yerköy 100 yataklı Devlet Hastanesi ek bina yapımı ihalesinin açık ihale usulü ile yapılacağı, tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı bildirildi. Ek binanın, yer teslimatından itibaren 800 takvim gününde tamamlanacağı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer tesliminin yapılarak, işe başlanılması öngörüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2019 yılları arasında 53 bin 764 metrekare arsa üzerine projelendirilen hastanenin toplamda 30 bin 730 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacağını ifade edildi. 100 yatak kapasiteli tam donanımlı hastane yapısının ise, sismik izolatörlü olarak tasarlandığı açıklandı. Yerköy Devlet Hastanesi’nin, ilçe merkezi ve köyleri dâhil olmak üzere 57 yatak kapasitesi ile 35 bin 476 nüfusa hizmet verdiği hatırlatıldı. Hastanenin ilçe ile birlikte Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi ve bu ilçeye bağlı Köseli beldesinde yaşayan 16 binin üzerindeki vatandaşında yararlandığının altı çizildi.