Eğlenceli vakit geçirdiler

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Coşar, eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler ile geçirdiği vakitten duyduğu mutluluğu dile getiren Coşar, “Çocuklarımızın geleceğine önem veriyoruz. Onların hayallerine ulaşabilmeleri için bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Coşar, “Boğazlıyan Belediyesi olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın, gençlerimizin ve eğitim camiasının yanındayız. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onların daha iyi bir Boğazlıyan ile daha güzel bir Yozgat’ta yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

Okul müdürleri ve öğretmenler de okula yapılan hizmetlerden dolayı Coşar’a teşekkürlerini iletirken keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek, Coşar’a teşekkür etti.