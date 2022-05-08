Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Eğlenceli vakit geçirdiler

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Belediye Başkanı Gökhan Coşar öğrenciler ile bir araya geldi.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:38
Eğlenceli vakit geçirdiler

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Coşar, eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler ile geçirdiği vakitten duyduğu mutluluğu dile getiren Coşar, “Çocuklarımızın geleceğine önem veriyoruz. Onların hayallerine ulaşabilmeleri için bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. 
Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Coşar, “Boğazlıyan Belediyesi olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın, gençlerimizin ve eğitim camiasının yanındayız. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onların daha iyi bir Boğazlıyan ile daha güzel bir Yozgat’ta yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.
Okul müdürleri ve öğretmenler de okula yapılan hizmetlerden dolayı Coşar’a teşekkürlerini iletirken keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek, Coşar’a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Eğlenceli Vakit GeçirdilerBoğazlıyanGökhan CoşarYozgatIlerigazetesiHaber08MayısPazarEğlenceMutluluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Yavrular kurtarıldı
Yavrular kurtarıldı
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
istişare etti
istişare etti
Fuara özel çekiliş
Fuara özel çekiliş
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim