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Eğitimlere devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Öğretmenler için Proje Danışmanlığı Eğitimi’ etkinliğine, eğitim yöneticisi ve eğitmen olarak gönüllü katkı sağladı.

Eğitimlere devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Öğretmenler için Proje Danışmanlığı Eğitimi’ etkinliğine, eğitim yöneticisi ve eğitmen olarak gönüllü katkı sağladı.

13 Kasım 2018 Salı 07:49
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Eğitimlere devam

Böyükata, “Denizli’de aktif bir öğretmen grubuyla birlikte olmaktan bizlerde mutlu olduk. Proje faaliyetlerinin yoğun olduğunu ve öğretmenlerimizin başta TÜBİTAK programları olmak üzere, çeşitli destek programlarını takip ettiklerini görmek şevk vermektedir. Proje içeriklerinin kalitesinin yükseltilerek yaygınlaştırılması bakımından bu eğitimin de olumlu etkilerinin olacağına inanıyorum” dedi. 
Katılımcı öğretmenlerden gelen bütün sorulara cevap vermeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Böyükata, eğitim etkinliğinde kendisi ile birlikte yer alan gönüllü eğitmenlere de teşekkür ettiğini ifade etti.  
 

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