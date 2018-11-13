Eğitimlere devam

Böyükata, “Denizli’de aktif bir öğretmen grubuyla birlikte olmaktan bizlerde mutlu olduk. Proje faaliyetlerinin yoğun olduğunu ve öğretmenlerimizin başta TÜBİTAK programları olmak üzere, çeşitli destek programlarını takip ettiklerini görmek şevk vermektedir. Proje içeriklerinin kalitesinin yükseltilerek yaygınlaştırılması bakımından bu eğitimin de olumlu etkilerinin olacağına inanıyorum” dedi.

Katılımcı öğretmenlerden gelen bütün sorulara cevap vermeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Böyükata, eğitim etkinliğinde kendisi ile birlikte yer alan gönüllü eğitmenlere de teşekkür ettiğini ifade etti.

