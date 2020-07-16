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Eğitimlere devam

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde bekçilere yönelik eğitimlere devam ediliyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 02:06
Eğitimlere devam

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 527 çarşı ve mahalle bekçi adayına yönelik 3 ay süreli eğitime devam ediliyor.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, merkezlerinde ilk defa bekçi adaylarının eğitim gördüğünü söyledi.
Emniyet teşkilatının köklü ve güçlü bir teşkilat olduğunu vurgulayan Kişi, "Burada eğitim alan öğrencilerimize devlet ciddiyeti başta olmak üzere, ahlak ve edep kuralları, toplum ve insani değerler, insan haklarına saygı gibi kavramları kazandırmaya çalışıyoruz. Devlet ciddiyeti, ayrımcılık yapmadan, insan haklarına saygılı, adaletli insan yetiştirmeye gayret ediyoruz. Tek ayrımın haklı haksız yasa dışı ve yasal kriterler içerisinde bakabilen, bir sıkıntısı olduğunda tek başvurduğu kara kaplı kitap olan teşkilat mensupları yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Kişi, bekçi adaylarının 3 aylık eğitimden sonra tam donanımlı mezun olacaklarını sözlerine ekledi. 

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Eğitimlere Devam
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