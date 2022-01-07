EĞiTiMLER ONLiNE

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, girişimcilik Eğitimlerinin artık E-Devlet üzerinden Online olarak yapıldığını söyledi. KOSGEB uzaktan eğitim sisteminde girişimcilik eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş modeline dayalı olarak kuracağı işletmelerinin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen bir eğitim programı olduğuna dikkat çeken Işık, ‘’KOSGEB Girişimcilik Eğitimine E-Devlet üzerinden Online olarak başvuru yapılmaktadır. Girişimcilik Eğitimleri herkesin kullanımına açık olup, Girişimcilik eğitimine başvuru ve katılım ücretsizdir. Üstelik eğitimler elektronik ortamda 7/24 esasıyla yapıldığından, günün her saatinde eğitime katılabilirsiniz. Girişimci adayı, https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden kendi e-devlet şifresini kullanarak girişimcilik eğitimine katılım sağlar. Girişimcilik Eğitimini tamamlamadan önce İşletme kurulması halinde Girişimcilik Destek Programına başvuru yapılamaz. Yani Girişimci, kendi işini resmi olarak kurmadan önce başvuru yapmak istediği programa yönelik olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlayarak, E-Devlet üzerinden KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almalıdır. Girişimcilik eğitimi katılım belgesine e-devlet üzerinden erişim sağlanır. Geleneksel Girişimci Eğitimi, Girişimci adaylarının iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitim, Ticaret Hizmet sektörlerinde kendi işyerini açmak isteyen girişimci adaylarına yöneliktir. İmalat Bilişim sektörlerinde kendi işletmesini kurmak isteyen girişimci adaylarının da İleri girişimci eğitimine katılabilmek için Geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. İleri Girişimci Eğitiminde ise Yenilikçi, Orta yüksek Yüksek teknoloji düzeylerindeki imalat sektörlerinde veya Bilişim Sektöründe faaliyet gösterecek Girişimci adaylarına ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan sektörlerde işyeri açarak, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının artırılması da hedeflenmektedir. Kendi İşletmesini kurarak kendi işinin patronu olmak isteyen Girişimci adayları Girişimcilik Eğitimi hakkında ayrıntılı bilgileri KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alabilirler’’ dedi.