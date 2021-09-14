Eğitimler devam ediyor

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje kapsamında ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verildi. Hafta sonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmaları gençler tarafından ilgiyle takip edildi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ eğitimlerinin verildiğini aktardı. Uğuz, ‘’Bu eğitim, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmalarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlenmiştir’’ dedi. Uğuz, günümüzde artık proje yazabilen, yürütebilen gençlerin daha kolay istihdam edilebildiğine vurgu yaparak, birçok kurum, kuruluş ve STK’ların proje koordinatörü ve proje asistanı aradığını, kendi mesleğinin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek gençleri herkesten farklı kıldığının altını çizdi. Uğuz, ‘’Eğitim ile gençler, sadece proje yazmayı öğrenmedi. Uygulanan yenilikçi yöntemlerle, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri gibi kazanımlarda elde ettiler. Eğitimde, fon veren kuruluşlar, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formlarını tanıma gibi birçok konuda yeterlilikleri arttı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde düzenlenen projeler hakkında gençlere kapsamlı bilgi verildi’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•