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Eğitimde öncelik

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut okul ziyaretlerini sürdürüyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:35
Eğitimde öncelik

 İlçede bulunan okulları ziyaret eden Korkut, idarecilerden okul hakkında bilgi alıyor. Okul ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Korkut’a, Şube Müdürleri Bekir Demirezen ve Mehmet Özkan eşlik etti. Ziyarette okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Korkut, eğitim değerlendirme toplantısı yaptı. Okul ziyaretlerine devam ettiğini belirten Korkut, “İlçemizde eğitim veren okullarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde okul idarecileri, öğretmelerimiz ve öğrencilerimiz ile bir araya geliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin istek ve taleplerini dinleyerek çalışmalarımıza o doğrultuda yönlendiriyoruz. İlçemizde eğitimlerimizi en güzel en iyi şekilde yapıyoruz. Ziyaretimizde okul idarecileri ve öğretmenlerimizle eğitim değerlendirme toplantısı yaptık. Katılımlarında dolayı herkese teşekkür ederim” dedi. 

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