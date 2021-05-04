Eğitimcilere teşekkür

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Yazıcı, ‘’Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile mücadele sürecinde de her zaman olduğu gibi görevini üstün bir gayret, özveriyle ifa eden, bu süreçte salgından etkilenerek rahatsızlanan tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, vefat edenlere başsağlığı diyorum’’ dedi. Yazıcı, eğitimcilerin çocukların ikbal ve istikbali için fedakarca gayret gösterdiklerini kaydetti. Yazıcı, ‘’Kendi görevlerinin haricinde gönüllü olarak salgınla mücadelede aktif görev alarak toplumsal dayanışmanın en güzel örnekliğini gösteren her kademedeki eğitim çalışanlarımıza teşekkür eder, sağlık ve esenlik dileğiyle saygılar sunarım’’ ifadelerini kullandı.