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Eğitimcilere seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sorgun Faraşlı Ortaokulu Müdürlüğü’nün daveti üzerine öretmenler ile bir araya gelerek, ‘Proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri’ konusunda eğitim verdi.

Eğitimcilere seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sorgun Faraşlı Ortaokulu Müdürlüğü’nün daveti üzerine öretmenler ile bir araya gelerek, ‘Proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri’ konusunda eğitim verdi.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
Eğitimcilere seminer

Okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla, öğretmenlere yönelik eğitim semineri 20 civarında katılımcı ile Faraşlı Köyü’nde yapıldı. Proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan öğretmenlerin sorularına da ayrıntılı cevap verildi. Eğitim kapsamında, proje fikri üretimi ve proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel hususlar ele alındı. Proje yazımı için fikrin gerçekçi bir temel oturtulması bakımından önemli olan yaklaşımlardan SWOT analizi ile mevcut durumun nasıl tespit edilebileceğine dair küçük bir uygulama atölyesi de gerçekleştirildi. Gruplar halinde katılımcı öğretmenlerin proje fikri geliştirmeleri istendi. Proje yazımında özen gösterilmesi gereken ince noktalar irdelendi ve nitelikli proje yazımı bakımından takip edilecek stratejiler anlatıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Benim için harika bir gün oldu. Eğitim fedaisi öğretmenlerimizle bir köy okulunda hafta sonu tatilini değerlendirdik. Hepsi de kıymetli bu insanlar hem yöre hem ülke hem de insanlık adına ortak kaygılar taşıyor. Bu güzel toplantının gerçekleşmesine vesile olan okul müdürüne ve katılan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi.
Sorgun ilçesi Faraşlı Ortaokulu Müdürü Hakan Özbay da, okulda proje faaliyetlerinin artırmak istediklerini belirterek, okulda ilk kez bir akademisyenin böyle bir eğitim verdiğini vurguladı. Toplantı sonunda katılımcılara katılım belgesi dağıtıldı.
 

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Eğitimcilere Seminer
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