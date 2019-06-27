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Eğitimcilere seminer

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ‘Öğretmenler için Proje Danışmanlığı ve Proje Döngüsü’ semineri verildi.

Eğitimcilere seminer

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ‘Öğretmenler için Proje Danışmanlığı ve Proje Döngüsü’ semineri verildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Eğitimcilere seminer

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, tarafından verilen seminerde proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri ile ilgili temel kavramlar üzerinden detaylıca bilgiler verildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat’ta proje faaliyetleri bakımından olumlu gelişmeler olduğunu, bunun artarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Okullarda STEM tabanlı uygulamaların faydalı biçimde artırılmasının önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Böyükata, “Öğrencilerin dahil edileceği proje etkinlikleri aracılığıyla onların mizaçlarını, yeteneklerini ve eğilimlerini tanıyarak, karakter ve kişilik gelişimlerine daha faydalı destekler verilebilir” dedi. Programda, Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini içine alan ORAN Kalkınma Ajansı programlarına da değinildi, uluslararası destek programları için Ulusal Ajans bünyesinde yürütülen Erasmus plus programlarının takip edilmesinin yerinde olacağı belirtildi. Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Koyuncu, okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verebilmek amacıyla, öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirdikleri seminer için davetlerini kabul ederek, mesleki bilgi ve araştırmalarınızdan edindiği birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. 
 

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