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Eğitimcilere ‘Demokrasi’ eğitimi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında öğretmenlere yönelik ‘Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi’ eğitimi veriliyor.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:05
Eğitimcilere ‘Demokrasi’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Konseyi işbirliğiyle yürüttüğü ‘Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi’ Projesi kapsamında aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 10 ilde pilot okul olarak belirlenen toplam 110 okulda eğitimlere başlanıldı.
Yozgat'ta 11 okulda 320 öğretmene yönelik eğitimler, Yozgat Merkez Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve Sorgun Safa Otelinde devam ediyor. Yozgat il merkezi ile Kadışehri, Çayıralan, Sarıkaya, Sorgun ilçelerindeki 11 okulda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim çalışması 26 Eylül 2021 tarihine kadar gruplar halinde sürdürülecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitimlerin daha önce okullardan Ankara ve İstanbul’da eğitici eğitimi alan 23 eğitici öğretmen tarafından verildiğini, Avrupa Komisyonu temsilcisinin ise gözlem yaptığını aktardı. Yazıcı, ‘’Proje ile temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve temel evrensel değerlere dayalı eğitim materyallerinin geliştirilmesi, öğretmenlere ve eğitim uygulayıcılarına demokratik kültür yetkinliklerinin kazandırılması, okul topluluklarının ve genel olarak toplumun demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalık ve anlayışlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır’’ dedi. Yazıcı, yapılan faaliyetin eğitimcilerde demokrasi kültürünün daha da gelişmesi açısından çok büyük bir amaca hizmet ettiğini dile getirdi. Eğitimler, Yozgat ile birlikte Muğla, Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Sinop, Sivas illerindeki 110 pilot okulun öğretmenlerine veriliyor. (Özlem Yazarel) 

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