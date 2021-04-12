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Eğitimcilerden ziyaret

SORGUN ilçesinde, Polis Haftası kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:33
Eğitimcilerden ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Öçal, İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Yeyaldı’nın şahsında, tüm polis teşkilatının gününü kutladı. Öçal, ‘’Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri için gecesini gündüzüne katan, nice fedakârlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, teşkilatımıza, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyorum’’ dedi.

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Eğitimcilerden Ziyaret
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