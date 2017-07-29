Eğitim sona erdi!

Eğitim programına Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Hayvansal Üretim Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ve ziraat mühendisleri de katıldı. Eğitime Yozgat ili dışında, Ankara, Eskişehir, Konya, Antalya, Sivas, Tokat ve Manisa illerinden toplam 35 üretici katıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ; Bu eğitim programının amacının Türkiye’de kaz yetiştiriciliği konusunda yetiştiricilerin, üreticilerin ve müteşebbislerin eğitilerek bilgili bir yetiştirici topluluğunun sertifika sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirterek ayrıca, kaz üretiminde altıncı sırada bulunan İlimizin özellikle Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin çalışmaları sonucunda Damızlık Kaz Üretimi bakımından ülkemizde bir marka, öncelikli bir il olması gerektiği konusunda da çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Eğitim çalışmalarında Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı kaz hastalıkları, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz’da kaz yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.