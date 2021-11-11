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Eğitim Programları başladı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, işbaşı eğitim programları başlatıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:10
Eğitim Programları başladı

İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız,  bir süredir kurs ve program talebi alınmasına ara verildiğini hatırlatarak, ‘’Yeni gelen yönetmelik değişikliği ile kurs ve programlarımız yeniden başlatılmıştır’’ dedi. Yıldız, yeni gelen yönetmelik ile artık işbaşı eğitim programlarında söz konusu istihdam taahhüdünün 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yıldız, ‘’İşbaşı Eğitim Programına başvurmak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bulunan firmanızdan sorumlu ‘İşveren Danışmanı’ ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Firma danışmanı bilinmiyorsa esube.iskur.gov.tr adresinden ‘Danışmanım Kim?’ sekmesinden öğrenebilirsiniz’’ dedi. Yıldız, başvuru yapmadan önce firmanın İŞKUR’a işveren üyelik kaydı olduğunu ya da firmanın İŞKUR numarasına sahip olduğunu kontrol etmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

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