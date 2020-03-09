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Eğitim-İş’ten Kadınlar günü etkinliği

EĞİTİM-İŞ Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kahvaltılı etkinlik düzenlendi.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:00
Eğitim-İş’ten Kadınlar günü etkinliği

Eğitim-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun tarafından sendika üyeleri ile birlikte ailelerine yönelik düzenlenen sendika üyeleri Kantpark’ta sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bayanlara sendika tarafından kadınlar günü nedeniyle hazırlanan kitapçığı dağıtan Tuygun, tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Tuygun, Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün bir kez daha ayrımcılık ve şiddete karşı eşitlik mücadelesindeki kadınların seslerini duyurma çabalarının gölgesinde kaldığını söyledi. Tuygun, ‘’Okula gitmesi gereken yaşta kız çocuklarının hala gelin yapıldığı ülkemizde, ders kitaplarına dahi kadının toplumdaki rolünün evden ibaret olduğuna ilişkin çağdışı safsatalar girmiştir. Cinsel eşitlik derslerinin kaldırıldığı sistemde, çocuklar her türlü cinsel çatışmaya din eksenli bakma mecburiyetine itilmektedir. Bu acı tabloya rağmen kadınların, sadece senede bir gün sokaklara çıkıp yaşadıkları cehennemi duyurmalarının, isyan etmelerinin, taleplerini seslendirmelerinin ‘devletin güvenliği’ gerekçe gösterilerek yasaklanması, ‘Koskoca bir devletin güvenliği kadınların suskunluğundan mı kaynaklanıyor?’ sorusunu akıllara getirmektedir’’ dedi.

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Eğitim-İş’ten Kadınlar Günü Etkinliği
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