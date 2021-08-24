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Eğitim devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

24 Ağustos 2021 Salı 00:11
Eğitim devam ediyor

 İlçede hafta sonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmasında gençlere ‘Sosyal Girişimcilik’ alanında bilgilendirme yapıldı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘’Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürüttüğümüz ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje kapsamında ‘Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ düzenlendi. Gençlerimize sosyal girişimcilik alanında bilgiler verilip, sorular yanıtlandı’’ dedi.

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Eğitim Devam Ediyor
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