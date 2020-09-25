Eğitim çalışmaları

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü tarafından Aydıncık ilçesinde faaliyet gösteren işverenler arasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları kapsamında kurs açıldı. İŞKUR İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan ziyarette, kurs süreci hakkında bilgi alındı. Yozgat İş Kulübü kapsamında eğitim almak isteyen kişilerin kurum ile iletişime geçmeleri de istendi. İş Kulübünde, Mesleki ve kişilik testleri, hedef belirleme, etkili özgeçmiş oluşturma ve hobiler gibi konularda eğitimlerin verildiği hatırlatıldı. Bununla birlikte, iş görüşmesinde kılık kıyafet, etkili iletişim ve beden dili, iş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler, bireysel ve grup mülakat teknikleri, kişiye özel uygulamalı iş görüşmeleri, kendi hayatınızın lideri olun seminerlerin ücretsiz verildiği hatırlatıldı. Haftanın 5 günü istenilen gruba dahil olunabileceği, seminere katılanlara sertifika verildiği bildirildi.