Eğitim buluşması

İlçede başarının daha da arttırılmasının en önemli amaçlarından birisi olduğunu belirten Aksoy, ilçede görevli yönetici ve öğretmenlerle, öğrencilerin motivasyonlarının yüksek tutulması, eğitim ortamlarının sevgi, saygı, disiplin ve hoşgörü temelinde, pozitif atmosferde tutulmasının başarıyı attırmada büyük önem arz ettiğini ifade etti. Eğitimdeki başarıyı artırabilmek adına çalışmaların aralıksız devam edeceğine işaret eden Aksoy, “Bundan sonra hedefiniz daha da başarılı bir ilçe olabilmektir. Bunu da gerçekleştirecek olan kadroların başında öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin görevleri çok kutsal ve çok önemli, sorumluluğunuzun sınırı yok. Toplumu ayakta tutan, geliştiren ve yücelten mimarların başında öğretmenler vardır. Öğretmenlerin moral ve motivasyonunu ne kadar diri tutarsak başarıya o kadar kolay ulaşırız. Bu konuda da en büyük görev siz değerli okul yöneticilerine düşüyor. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Başarıya giden yolda her zaman yanınızdayım. Hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum” dedi. •Mustafa Babayiğit•