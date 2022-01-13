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ECZANELERDE FAYDALANACAK

KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından Pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik istihdam odaklı başlatılan MKİ Hızlı Destek Programından Eczanelerde faydalanabilecekler.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:13
ECZANELERDE FAYDALANACAK

Genç İstihdamına yönelik olan bu programda mevcut istihdamın korunarak ilave alınacak yeni personel için kişi başına 100 bin liralık Geri Ödemeli destek verileceğini belirten KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “Eczane sahibinin veya istihdam edilecek personelin kadın olması durumunda ilave olarak 10 bin lira daha verilecektir. Destek, 2021 yılı ortalama personel sayısının korunması şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü karşılığında verilecektir. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu personel destek kapsamında istihdam edilebilecektir. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda yani 2021 yılının Kasım ayında aynı işletmede çalışmayan personel “yeni” kabul edilecektir. 12 ay boyunca 6 aylık dilimler halinde personelin işten çıkması veya işletmeden kaynaklı bir uyumsuzluktan ya da doğum, askerlik gibi herhangi bir nedenden dolayı ayrılması durumunda aynı şartları sağlayan yeni bir personeli istihdam edilebilecektir. 12 aylık İstihdam taahhüdü için işletmelere her 6 aylık dönemin sonuna azami 3 tolerans ayı eklenecek. Böylece işletmelerin toplam 18 ayda 12 aylık istihdam taahhüdünün yerine getirilmesi yeterli olacaktır. MKİ Hızlı Destek geri ödemeleri işletmeler tarafından 2 yıl ödemesiz dönemin ardından 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte geri ödenecektir. Eczanelerin, MKİ Destek Programından faydalanabilmesi için; Pandeminin Türkiye’de görülmesinden önceki yıl olan 2019 yılında resmi gelir olarak en az 75 bin TL satış yapmış olmak gerekmektedir. Bu kriter, İşletmenin Pandemiden önce faal olduğunun göstergesi sayılmaktadır. MKİ Hızlı Destek Programına Eczaneler, en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar www.kosgeb.gov.tr adresinden Online olarak başvuru yapabileceklerdir. Programa başvuru yapacak Eczanelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmaları ve KOBİ Bilgi Beyannamelerini doldurmaları / güncellemeleri gerekmektedir. Program başvurusuna geçici onay verilen Eczanelerin, Yeni Personeli hemen resmi olarak işe başlatmaları gerekmektedir. İşe yeni başlayan personel için MKİ Destek ödeme talebi yapılabilecek son tarih, 25 Mayıs 2022 olacaktır. Yeni işe alınan personelin SGK kayıtlarına yansımasını takip eden 12 aylık istihdam taahhüdü yapılacaktır. Bunun izlenebilirliğinin kolay olması için 6+6 ay şeklinde taahhüt alınmaktadır. 100 bin TL’lik desteğin ilk 6 aylık kısmı yani yarısı, SGK kayıtlarında personelin işe alındığının görülmesi ve KOSGEB’den ödeme talebinde bulunulmasından sonra destek ödemesi olarak Eczanelerin banka hesabına yatırılacaktır. Sonraki süreçte işletmenin taahhütlere uygunluğu izlenecek. İşletme eğer 6 ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmişse bekleme olmaksızın ikinci 6 aylık 50 bin liralık ödeme de yapılacaktır. Desteğin ödeme aşamasında işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını yapılandırmış olmaları gerekiyor. MKİ Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler, KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden ve www.kosgeb.gov.tr adresinden alınabilecektir” dedi. 

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