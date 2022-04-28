E Twinning Projesi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Matematik ve Bilimde Büyük Keşif GEMS konularından birisi üzerinde yapılan E Twinning projesinin Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda uygulanmaya başlandığını söyledi. Yazıcı, projenin çocukların, eğlenceli ve ilginç aktivitelerle Asya ve Afrika fillerinin benzersiz vücut yapısı ve büyüleyici sosyal davranışlarını sanat ve drama yoluyla, fen ve matematik ile ölçme, ağırlık, hacim ve birçok karşılaştırma türünü öğrenmeyi sağlamakla beraber hayvanları korumanın gerekliliğini de benimsemeyi öğrendiğini belirtti. Yazıcı, ‘’Projenin uygulanmasında emek ve katkı sağlayan okulumuzun yöneticilerine, öğretmenimiz Esra Selçuk Karaalp'e ve öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.