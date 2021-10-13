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E-Belediye

Yozgat Belediyesi ‘e-belediye’ ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:22
E-Belediye

Yapılan çalışma kapsamında, nikah başvurusu, tapu kayıt alması, emlak değeri gibi konular internet üzerinde yapılabilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 81 ilde e-devlet uygulamasına ilk geçen il olduklarını belirterek, ‘’Örnek gösterilen bir il haline geldik. Şimdi bunu detaylandırıyoruz. E-Belediye sistemi üzerinden pek çok işlemi yapacağız. Nikah başvurusundan, tapu kayıt almasından, emlak değeri alınmasından yani diğer her türlü işlemlerimizi E- Belediye üzerinden sistemi entegre ederek, Yozgat bu konuda bir ilk olacak’’ dedi. Köse, hem pandemi hem kuraklıkla birlikte suya olan ihtiyacın arttığını da hatırlattı. Köse, bazı şehirlerde içme suyu sıkıntısı çekilmeye başlanıldığını, gelecekte su sıkıntısının olacağını, büyük sıkıntıların yaşanabileceğini gösterdiğini aktardı. Köse, ‘Elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanmak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. KOP Başkanlığımız bu zamana kadar pek çok köyümüzde kapalı devre sulama sistemlerini devreye aldı. Bundan sonraki süreçte de bu projeleri daha da detaylandırarak, çoğaltarak hayata geçirirsek, kendine yetebilen bir toplum olma yolunda ürün çeşitliliğimizi ve ürün kalitemizi arttırmak suretiyle, hane başına düşen geliri de arttırmış oluruz’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•

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