Duykon Konsoloslukta

Gülten, ilk sayısı yayınlanan Duykon Aktuel dergisini Ateşeye takdim etti. Dergiyi inceleyen Mustafa Çakır, basın yayının çok önemli olduğunu, derginin uzun ömürlü olması dileğinde bulundu.
09 Aralık 2020 Çarşamba 00:11
BAYERN Yozgatlılar Derneği Başkanı Levent Gülten, Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Gülten, ilk sayısı yayınlanan Duykon Aktuel dergisini Ateşeye takdim etti. Dergiyi inceleyen Mustafa Çakır, basın yayının çok önemli olduğunu, derginin uzun ömürlü olması dileğinde bulundu.