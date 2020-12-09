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Duykon Konsoloslukta

BAYERN Yozgatlılar Derneği Başkanı Levent Gülten, Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:11
Duykon Konsoloslukta

Gülten, ilk sayısı yayınlanan Duykon Aktuel dergisini Ateşeye takdim etti. Dergiyi inceleyen Mustafa Çakır, basın yayının çok önemli olduğunu, derginin uzun ömürlü olması dileğinde bulundu.

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Duykon Konsoloslukta
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