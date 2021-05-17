DUYGULANDIRAN ZiYARET

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın tam kapanma sürecinde şehitlik ziyaretine gideceklere muafiyetin getirilmesiyle birlikte, şehit yakınları ve il yöneticileri şehitliklere gitti, dua edip, mezarlara karanfil bırakılırken duygulu anlar yaşandı. Yozgat Şehitliğinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Yozgat valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, diğer bazı il yöneticileriyle şehit yakınları katıldı. Şehitlikte önce Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi, şehit aileleri ve yakınları, il protokolüyle birlikte şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı. Tüm şehitlere rahmet dileyen Yozgat valisi Ziya Polat, ‘’Bu vatan böyle kolay elde edilmedi. İçerde ve dışarda halen mücadelemiz devam ediyor. Biz güçlü olmak zorundayız’’ dedi. Şehitlikte duygulu anlar da yaşandı. Şehitlerin çocukları, yakınları, anneleri, babaları şehitlerin mezarları üzerindeki fotoğraflara dokunarak, duygulandı, göz yaşlarını saklamaya çalıştı. •Seyfi Çelikkaya•