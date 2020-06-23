Duyarlılık çağrısı

SORGUN Belediyesi, ilçede bulunan parklarda duymak istenilen seslerin çocukların gülme sesleri, görmek istenilen görüntülerin ise çocukların kardeşçe oynadıkları, aileleri ile vakit geçirdikleri anlar olduğuna vurgu yaptı. ‘Beklentimiz; gençlerimizin sohbet ettiği, spor yaptığı, sosyalleştiği yerleri korumaları, temiz kullanmaları’ çağrısında bulundu.

Sorgun Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Gördüğümüz bu görüntüler çocuklarımıza layık gördüğümüz ortamlar olmamalı, çevre bilinciyle yetişen gençlerimizin geride bıraktığı yerler bu şekilde olmamalı. Biz işimizin başındayız, temizlik işçilerimiz günlük genel ve detaylı temizliklerini yapıyor lakin bu iş tek taraflı olmuyor. Bizim temizlediğimiz yerleri sizlerin koruması ve bu alanların titiz kullanılması çok önemli. Unutmayalım ki temiz bir çevre herkesin hakkı’’ denildi.