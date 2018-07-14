Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

DUVAR YAZILARI BIKTIRDI

YOZGAT’ta duvarlara yazılan yazıları can sıkmaya başladı.

DUVAR YAZILARI BIKTIRDI

YOZGAT’ta duvarlara yazılan yazıları can sıkmaya başladı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
23 Okunma
DUVAR YAZILARI BIKTIRDI

Duvarlara yazılan yazıları silmeye çalışan belediye ekipleri, tarihi binaların duvarların yazılan yazıların silinmesinde zorlandıklarını belirterek, ‘Bari tarihe saygınız olsun!’ uyarısında bulundular. Yozgat Belediyesi, şehir merkezinde bulunan tarihi konakların restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Restore çalışmaları tamamlanan konaklar hizmete sunulurken, duvarlarının yazılan yazılarla kirletilmesi tepkilere neden oluyor. Belediye ekipleri, diğer binaların duvarlarına yazılan yazıları kendi imkanları ile silerek, yok etmeye çalışıyor. Ancak, tarihi binaların duvarlarına yazılan yazıların yok edilmesi kolay olmuyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Tarihi binaların özellikleri var. Bu binaların restore edilebilmesi için bir çok kurumdan izin alınıyor, projeler hazırlanıyor. Kurul üyeleri incelemelerde bulunuyor.  Daha sonra da restore ediliyor. Aslına uygun restore edilen binaların duvarlarına yazılan yazıları badana fırçası ile silip, yok etme şansınız yok. Belirli bir masraf gerektiriyor. Bu masraf, hem devletimize hem de vergisini veren sizlere yansıyor. O nedenle, bu alışkanlıklardan vazgeçilmesini, mahalle sakinlerinden de bu tip yazı yazanların görülmesi halinde ihbar edilmesini bekliyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tarihi eser operasyonu
Tarihi eser operasyonu
Şehitler için Mevlit
Şehitler için Mevlit
Şehit ailesi idam istiyor
Şehit ailesi idam istiyor
Milli birlik için toplandılar
Milli birlik için toplandılar
Sporcu Sarıkaya’dan geçti
Sporcu Sarıkaya’dan geçti
Hastaneyi gezdiler
Hastaneyi gezdiler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim