DUVAR YAZILARI BIKTIRDI

Duvarlara yazılan yazıları silmeye çalışan belediye ekipleri, tarihi binaların duvarların yazılan yazıların silinmesinde zorlandıklarını belirterek, ‘Bari tarihe saygınız olsun!’ uyarısında bulundular. Yozgat Belediyesi, şehir merkezinde bulunan tarihi konakların restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Restore çalışmaları tamamlanan konaklar hizmete sunulurken, duvarlarının yazılan yazılarla kirletilmesi tepkilere neden oluyor. Belediye ekipleri, diğer binaların duvarlarına yazılan yazıları kendi imkanları ile silerek, yok etmeye çalışıyor. Ancak, tarihi binaların duvarlarına yazılan yazıların yok edilmesi kolay olmuyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Tarihi binaların özellikleri var. Bu binaların restore edilebilmesi için bir çok kurumdan izin alınıyor, projeler hazırlanıyor. Kurul üyeleri incelemelerde bulunuyor. Daha sonra da restore ediliyor. Aslına uygun restore edilen binaların duvarlarına yazılan yazıları badana fırçası ile silip, yok etme şansınız yok. Belirli bir masraf gerektiriyor. Bu masraf, hem devletimize hem de vergisini veren sizlere yansıyor. O nedenle, bu alışkanlıklardan vazgeçilmesini, mahalle sakinlerinden de bu tip yazı yazanların görülmesi halinde ihbar edilmesini bekliyoruz’’ dedi.