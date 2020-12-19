Durbilmez’e ödül

Bilge Tonyukuk Abidesi’nin dikilişinin 1300. Yıldönümü dolayısıyla 2020 yılı, UNESCO tarafından ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ ilan edilmişti. Daha önce de Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü, Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü, Dede Korkut Ödülü, Karacaoğlan Ödülü gibi çok sayıda ödülü bulunan Prof. Dr. Bayram Durbilmez, ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ dolayısıyla verilen ‘Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü’ne de lâyık görüldü. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Tataristan, Yakutistan, Altay Cumhuriyeti, Kırım, Ukrayna, Romanya, Almanya, Polonya, Rusya, Sırbistan, Karadağ, Suriye, İran gibi pek çok ülkede araştırmalar, incelemeler yapan Prof. Dr. Bayram Durbilmez, Türk Dünyası Kültürü ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hemşehrimiz Durbilmez’in yayımlanmış 15 kitabı, 15 kitap bölümü, Web of Science ve başka tarama kuruluşlarınca taranan dergilerde 100’den fazla makalesi, millî ve milletlerarası kongrelerde sunulmuş 100’e yakın bildirisi bulunuyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı / Halk Bilimi ABD Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Durbilmez, ‘’Takdir edilmek güzel. Bilge Tonyukuk Abidesi’nin dikilişinin 1300. yıldönümünde, 2020 yılı, UNESCO tarafından ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ ilan edilmişti. ‘Bilge Tonyukuk Yılı’nda, Türk Halk Bilimi alanındaki çalışmalarımızdan dolayı ‘Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü’ne layık görülmekten mutlu oldum’’ dedi.