Durbilmez Ailesinin Mutlu Günü

Bayram ve Leyla Durbilmez’in oğlu Dr. Ahmet Kürşat Durbilmez, Develi eşrafından Hatun Fırat ve Şükrü Fırat’ın kızı Dr. Arzu Fırat Durbilmez evlendi. Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan çiftin nikâhı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından kıyıldı. Salgın şartları sebebiyle kır düğünü olarak planlanan nikâh ve düğün törenine Durbilmez ve Fırat ailelerinin yakınları ile sağlık, bilim, sanat, siyaset ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimler de katıldı. Kayseri Gülbahçe At Çiftliği ve Sosyal Tesisleri-kır bahçesinde yapılan nikâh ve düğün törenine seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Genç çifti kutluyor, mutluluklar diliyoruz.