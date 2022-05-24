Dünyaya nefes ol

KYK yurdunda gerçekleştirilen etkinlikte gençler önce mıntıka temizliği yaptı, ardından da halat çekme oyunu oynayıp, fidan diktiler. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında dünyaya nefes olma adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK ormanına fidan diktiklerini söyledi. KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve Gençlik Merkezi Üyesi gençler ile gönüllülerin katılımı ile fidan dikimi etkinliğinde gençlerin fidan dikmenin huzurunu yaşadıklarını dile getiren Sapmaz, ‘’Fidan dikimi etkinliğinde, daha önce diktiğimiz fidanların bakımlarını yaptık, çevre temizliği yaptık, gençlere yapılan ikramın ardından halat çekme yarışı yapıldı. Gençlerimiz gönüllerince eğlendiler. On yıllara hitap etmek için ağaç dikmek yüz yıllara hitap etmek için insan yetiştirmek lazım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK ve Gençlik Merkezleri aracılığıyla hem fidan dikiminde hem de insan yetiştirmede yüz yıllara yatırım yapmanın ve ülkemizin değerine değer katacak gençler ile beraber olmanın gayretiyle, güçlü Türkiye için, gücümüz gençliğimiz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•