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DUNYA TANIDI BiZ UNUTTUK!

Antik çağlardan günümüze eskimeyen şifa kaynağı, dünyanın en eski termal merkezlerinden biri olan Sarıkaya ilçesindeki Antik Roma Hamamındaki kurtarma kazıları durdu. Geçmişten günümüze kadar gelen ve şifa dağıtmaya devam eden Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede yürütülen kurtarma kazılarının yaklaşık 3 yıldır yapılmadığı öğrenildi. Kalıntıların bulunduğu alanda istimlak edilen binalardan bir kısmı yıkılırken, geriye kalanların da yıkılması gerektiği hatırlatıldı. İlçe merkezinde, yıkık binaların ortasında, çevresi yüksek tel örgüyle çevrili tarihi kalıntıları görmek için gelenler, kapının kilitli olması nedeniyle uzaktan bakmakla yetiniyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:27
DUNYA TANIDI BiZ UNUTTUK!

SARIKAYA ilçe merkezinde 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar gelen, mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının kalan bölümlerinin de gün yüzüne çıkartılabilmesi için yürütülen çalışmalar durdu. Yaklaşık üç yıldır kurtarma kazısının yapılmadığı bölgede bulunan Roma Hamamı kalıntıları, daha önce istimlak edilip, yıkılan, çeşitli nedenlerle yıkılamayan ahşap binaların ortasında boynu bükük kaldı. Zira, Yozgat İl Özel İdaresi’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilip birinci derecede sit alanı olarak ilan edilen tarihi Roma Hamamı kalıntılarının etrafı da tel örgülerle çevrildi, kapısına kilit asıldı. Bu nedenle, kalıntıları görmek üzere gelenler içeriye giremediği, tel örgüler dışından bakmakla yetindiği kaydedildi.

DÜNYA MİRASI

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan halk arasında 'Kral Kızı' olarak da bilinen Roma Hamamı kurtarma kazıları devam ettiği süre içerisinde gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden birçok bilim adamının ilgisini çekti. Dünyada içerisinde sıcak su bulunma özelliği taşıyan iki Roma Hamamından biri olan Basilica Therma, 48-50 derece sıcaklıktaki şifalı suyunun yanı sıra görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. İlçe Merkezinde bulunan kalıntıların kalan bölümleri halen yıkılması planlanan binaların altında bulunuyor. Yeterli ödeneğin gelmemesi nedeniyle üç yıldır kazılar da yapılmıyor. İngiltere'nin Baht şehrinde bulunan benzerini ziyaret için turistlerin 25 Euro ödeyerek girebildiği, senelik bir milyon turistin ziyaret ettiği de öğrenildi. Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının kalın bölümlerinin gün yüzüne çıkartılabilmesi için ne kurtarma kazısı yapılıyor ne de çevre düzenlemesi yapılıp, turizme açılıyor.

TURİZME AÇILSIN
Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı Kalıntılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘ören Yeri’ statüsüne alınarak, kurtarma kazılarına başlanılması gerektiğinin altı çizildi. Bakanlık tarafından, Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kurtarma kazılarına yeterli ödeneği aktarmadığı bu nedenle de yaklaşık üç yıldır kazıların yapılmadığı, alanın kapısının kilitli olduğu öğrenildi. Şuana kadar yapılan kazılarla ortaya çıkartılan bölgede çevre düzenlemesi yapılarak, turizme açılmasının mümkün olduğu, ödenek ayrılması halinde kazıların diğer alanlarda sorun teşkil etmeden devam edebileceğinin de altı çizildi. 

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