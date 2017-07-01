“Duman” ettiler

Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Duman 1” operasyonu kapsamında Yozgat’ta yaklaşık 257 kilo kıyılmış tütün, 12 adet bandrolü bulunmaya şeffaf renkli poşetler içerisinde tütün, çeşitli markalarda satışa sunulan nargile tütün, 2 bin 685 adet kilitli poşet içerisinde değişik içime hazır sigara, 24 adet değişik marka elektronik sigara, 11 kilo kaçak olduğu değerlendirilen çay ve çeşitli tütün ürünlerinin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada bu tür kaçak tütün ürünlerinin terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynağı olduğu ve devletin ciddi vergi kaybı yaşamasına sebebiyet verdiği de vurgulandı.

