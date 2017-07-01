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“Duman” ettiler

Kaçak tütün mamullerinin satışını engellemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen operasyonu sonucu Yozgat’ta da çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi.

“Duman” ettiler

Kaçak tütün mamullerinin satışını engellemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen operasyonu sonucu Yozgat’ta da çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Temmuz 2017 Cumartesi 07:02
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“Duman” ettiler

Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Duman 1” operasyonu kapsamında Yozgat’ta yaklaşık 257 kilo kıyılmış tütün, 12 adet bandrolü bulunmaya şeffaf renkli poşetler içerisinde tütün, çeşitli markalarda satışa sunulan nargile tütün, 2 bin 685 adet kilitli poşet içerisinde değişik içime hazır sigara, 24 adet değişik marka elektronik sigara, 11 kilo kaçak olduğu değerlendirilen çay ve çeşitli tütün ürünlerinin ele geçirildiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada bu tür kaçak tütün ürünlerinin terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynağı olduğu ve devletin ciddi vergi kaybı yaşamasına  sebebiyet verdiği de vurgulandı.
 

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