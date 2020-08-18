Düğünlere Sınırlama

ÇEKEREK ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile düğün törenlerine sınırlama getirildi. Çekerek İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Hüseyin Kaplan başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar, kaymakamlık sosyal medya hesabından duyuruldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgının kalabalık ortamlarda hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak Köy veya Sokaklarda yapılan düğün töreninde, gelin alma, kına gibi etkinlikler dahil, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresi kısıtlama getirildi. Törenlerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde ve saat aralığının düğün sahibi ile yapılan taahhütnamede belirtilmek suretiyle en fazla 4 saat ile sınırlandırıldı, gece 24.00’ ten sonra tüm faaliyetlerin bitirilmesi kararlaştırıldı. Kararda, ‘’Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bulaşma riskini azaltmak amacıyla etkinlikler mümkün olduğu kadar açık havada yapılacaktır. Temsilci, işletmeci, organizatörlere düğün, sünnet düğünü gibi etkinliklerle ilgili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen yasakların, belediye sınırları içerisinde emniyet birimleri ve zabıta ekipleri, belediye sınırları dışında jandarma komutanlıkları tarafından tebliğ edilip, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacaktır’’ denildi. Denetimlerin kolluk kuvvetlerince titizlikle yapılarak, takibinin yapılacağı, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanarak, tedbirlere uymayarak toplum sağlığını riske atanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağının altı çizildi.