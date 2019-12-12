Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107922
ALTIN
275.076
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6757
EURO
6.4454

DUALI PAZAR

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcıların 40 yıldır sürdürdüğü toplu duaya eşlik etti.

DUALI PAZAR

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcıların 40 yıldır sürdürdüğü toplu duaya eşlik etti.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
DUALI PAZAR

Çarşamba pazarı esnafı tezgahlarını açarken Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi. Duaya katılan Vali Çakır, daha sonra pazarı gezerek Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu'ndan bilgi aldı.  Çakır, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Pazarda meyve sebze fiyatlarının ucuz olduğuna dikkati çeken Çakır, "Bütün Yozgatlı hemşehrilerim gelip pazardan alışverişini yapsın. Hem çok güzel hem de çok ucuz bir pazar" dedi. Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu da pazarı ziyaret eden Çakır'a teşekkür etti. Yozgat'ta sebze pazarında toplu dua geleneğinin yaklaşık 40 yıldır sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Sabah pazarı açmadan bütün esnaf ve müşterilerimiz dua ediyoruz. Valimiz bugün ziyaret etti, birlikte dua ettik. Pazarcı esnafı olarak Yozgat halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Geçen yıl kış mevsiminde tezgahımızı açamadığımız günler olmuştu. Bu yıl havalar iyi gidiyor ve tezgahımızı açıyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
DUALI PAZAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
Tüketici olduk
Tüketici olduk
MÜSİAD, Vali Çakır’ı ağırladı
MÜSİAD, Vali Çakır’ı ağırladı
Köyde çalışmalar bitmiyor
Köyde çalışmalar bitmiyor
İŞKUR KAMPÜSTE
İŞKUR KAMPÜSTE
Kış Tedbirleri değerlendirildi
Kış Tedbirleri değerlendirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim