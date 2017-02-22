Dualar Fırat'a...

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada PKK yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak şehit edilen 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 2'nci yılında Akdağmadeni Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programla anıldı.

Kültür Merkezi önündeki programa yaklaşık 400 ülkücü genç ellerinde Türk bayrakları ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun posterleri ile katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ülkücü gençler şehitler için dua okudu. Anma programı Çakıroğlu'nun özgeçmişi ile devam etti.

Burada bir konuşma yapan Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci, Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar hiçbir şenidin unutulmayacağını söyledi.

Ekinci, şöyle konuştu: "“Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinene ve bayrağına olan tutkusu dolayısıyla bu değerlere düşman kişiler tarafından şehit edilmiştir. Ancak onunda sahip olduğu milli şuur ile yetiştiren milyonlarca Türk genci bulunmaktadır. Bize asıl üzen ise bu değerler için canını vermeye hazır milli şuur sahibi gençleri üvey evlat olarak görülmesidir. Bizler vatanımız için canımızı vermeye hazır iken neden vatan hainlerine ayrıcalık tanınmaktadır. Bizleri kendi ayrıcalıklarına sahip çıkmak zorunda bırakanlar bilmelidir ki değerlerimiz uğruna gerekirse ölür, öldürürüz. 20 Şubat 2015 tarihi o kara günde pusuya düşürdüler Fırat kardeşimizi. Şahadet şerbetini Türk bayrağı yer düşmesin üniversite bölücülerin eline geçmesin diye çırpındığı kampüste içti. Vatan sevdalı başarılı bir öğrenciydi onu bu hedef yapan. Onun adı temiz dillerde güzel insanlarla çok büyük yüreklerde büyüyor. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.