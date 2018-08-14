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Döviz uyarısı

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, son dönemde ülkenin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik etik ile açıklanmayan oyunları en ağır şekilde kınadığını açıkladı.

Döviz uyarısı

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, son dönemde ülkenin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik etik ile açıklanmayan oyunları en ağır şekilde kınadığını açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Döviz uyarısı

Daştan, ‘Savaşlar her zaman topla, tüfekle olmaz. Mevzileri terk etmeyelim’ çağrısında bulundu. MÜSİAD Şube Başkanı Daştan, son günlerde döviz ve ona bağlı olarak altında yaşanan artışla ilgili olarak, ‘Hesaplaşma çok büyük, bu hesaplaşma gelecek yüzyılları biçimlendirecektir’ yorumunda bulundu. Daştan, “ABD’nin bu topraklar üzerinde her şeyi deneyip başarılı olamadığı, bozguna uğradığı, şimdi ise müdahale edebileceği tek şeyin dolar kuru olduğunu görmekteyiz. Türk milleti olarak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Büyük hesaplaşmanın tek sebebi Türkiye’nin büyük değişimidir. Büyük hesaplaşmanın sebebi Anadolu’nun büyük yükselişine ev sahipliği yapmasıdır. Büyük hesaplaşmanın sebebi Türkiye’nin bin yıllık coğrafya aklı olarak harekete geçmesidir. Kendi yolunu çizmesidir. Büyük bir hesap için yola çıkan Türkiye’nin artık durdurulmasıdır. Kendi yolunu çizen Türkiye’nin dünyada giderek yükselen bir yürüyüş başlatmasıdır. Unutmayalım, büyük yürüyüşler büyük mücadelelerle sağlanır” diye konuştu. 
 

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