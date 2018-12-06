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Döner Sermaye Sistemine tepki

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, ''Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanları geçinemez hale geldi. Eğer bir sağlık çalışanın evine borçlarını ödemediğinden dolayı haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa, tüm bunların vebali sağlık çalışanın emeğini yok eden ve bunlara kayıtsız kalanlar olacaktır'' dedi.

Döner Sermaye Sistemine tepki

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, ''Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanları geçinemez hale geldi. Eğer bir sağlık çalışanın evine borçlarını ödemediğinden dolayı haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa, tüm bunların vebali sağlık çalışanın emeğini yok eden ve bunlara kayıtsız kalanlar olacaktır'' dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Döner Sermaye Sistemine tepki

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşların Adalet, Eğitim, Emniyet ve Sağlık hizmetlerinin karşılanmasının devletin asli görevlerinden olduğunu hatırlattı. Tuncal, 1924 Anayasasında öngörülen sosyal devlet ilke gereği, diğer bazı hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için Döner Sermaye Sistemin 1925 tarihinde kurulduğunu hatırlattı. Tuncal, ‘’Zaman içerisinde bazı yönetmeliklerle değişikliklere uğrayan döner sermayeler, çalışanlar için asla ama asla bir lütuf değildir. Döner sermayeler sağlık personellerinin, türlü mesleki riskler ve zorluklar altında çalışarak kazandığı emeği ve alın terleridir’’ dedi.
Tuncal, bugün yanlış algılanan, uygulanan Döner Sermaye uygulamalarından dolayı sağlık personellerinin kayba uğradıklarını ileri sürdü. Tuncal, performansa dayalı döner sermaye sisteminin artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini, bugün bakıldığında çalışana da bir faydası kalmadığını kaydetti. Tuncal, ‘’Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik vardı. Bugün performansa dayalı döner sermaye ücretleri 5,6 lira gibi trajikomik düzeylere indi. Çalışanlar çalıştıkça çok kazanacak denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri eridi. Döner sermayeler çalışanın alın teri olduğu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumların yaşadığı her finansal sıkıntıda döner sermayeler kullanıldı çalışanın hakkı başka firma ve kişilere dağıtıldı’’ diye konuştu. 
Tuncal, Türk Sağlık-Sen olarak Sağlık Bakanlığına seslendiklerine vurgu yaparak, ‘’Çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Artık döner sermayeler bir sorunun değil! Çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun.  Yozgat Şehir Hastanemizin geçen hafta, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, almış olduğu ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ ödülünü tebrik ediyoruz. İlimize ve ülkemize bu başarıları kazandıran yönetici ve sağlık personelleri arkadaşlarımızın hak ettikleri döner sermayelerinde emeklerinin karşılığınca alması gerektiğini bir kez daha ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın almış oldukları (HIMSS 7) ödülü nedeniyle yönetici – çalışan ayırt etmeksizin tüm Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına bir aylık ödül vermesini teklif ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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