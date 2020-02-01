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Don uyarısı

YOZGAT ile birlikte Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Don uyarısı

YOZGAT ile birlikte Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:24
Don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede 30 Ocak Perşembe günü yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmura, perşembeyi cumaya bağlayan gece saatlerinde ise kar yağışına dönüştüğü anımsatılarak, yer yer yoğun olan yağışların öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi. Tahminler doğrultusunda gerçekleşen hava durumu sonucu kent merkezlerinde kar kalınlıklarının Yozgat'ta 13, Kayseri'de 12, Kırşehir'de 3, Nevşehir'de 18, Sivas'ta 10  santime olarak ölçüldü. Bugün sabah beklenen en düşük sıcaklıkların Yozgat'ta sıfırın altında 8 derece olacağı tahmin edildiği vurgulandı. Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile birlikte tipi, kar savruntusu ve sürülmesi, görüş mesafesinde azalma gibi meteorolojik olaylara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.  

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Don Uyarısı
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