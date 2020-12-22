DOLANDIRICILARA KANMAYIN!

YOZGAT İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Esertürk, yaptığı yazılı açıklamasında, özellikle kötü niyetli kişilerin telefonla arayıp kendisini polis, savcı, banka görevlisi gibi göstererek veya ikinci el eşya satışı yapılan sosyal medya hesapları ve alışveriş sitelerinde ön ödeme alma yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığını belirtti. Dolandırıcıların vatandaşın önce güvenini kazanıp sonra parasını çaldığına dikkati çeken Esertürk, "Kötü niyetli kişiler, kurbanlarla iletişim kurmak için telefon, e-posta ve internet gibi her yolu denerler. Güveninizi kazanırlar ve sizi tuzağa düşürdüklerinde para isterler, ardından da parayı alıp kaçarlar. Sizi tuzağa çekmek için kullandıkları senaryolar sürekli değişir. Fakat kendinizi en yaygın dolandırıcılık türleri hakkında bilgilerle donatarak kendinizi, arkadaşlarınızı ve ailenizi koruyabilirsiniz" dedi. Esertürk, açıklamasında dolandırıcılık yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Esertürk, ‘’Ön ödeme (kapora) yöntemiyle bir ürün veya hizmet için bir ön ücret ödemek üzere para göndermeniz istenir fakat ürün veya hizmeti alamazsınız. Oltalama yöntemi, e-mail veya sms gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türüdür. Dolandırıcı daha önceden hazırladığı sahte linki tıklamanız ya da dosyayı indirmenizi isteyerek kişisel ve finansal bilgilerinize erişebilirler. İş fırsatları sunarak para göndermeniz istenir. Çekiliş veya ödül kazandınız diyerek para talep ederler. İnternet alışverişiyle ilandaki veya reklamdaki ürün ve görsel gerçeği yansıtmayabilir sahte ilanlara karşı duyarlı olun değerinin altında kimse size ürün satmaz. Sahte çek yöntemiyle, bir çek alırsınız ve meşru görünen bir sebepten paranın bir kısmını geri göndermeniz istenir, fakat çek sahtedir" ifadelerini kullandı.