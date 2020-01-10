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Dolandırıcılar yakalandı

YOZGAT’ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3'ü öğrenci 6 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılar yakalandı

YOZGAT’ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3'ü öğrenci 6 şüpheli gözaltına alındı.

10 Ocak 2020 Cuma 03:24
Dolandırıcılar yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bahis kuponlarını internet üzerinden satarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda biri üniversite ve ikisi lise öğrencisi 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin, bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 ila 20 yaşlarındaki 6 genç adliyeye sevk edildi.

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Dolandırıcılar Yakalandı
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