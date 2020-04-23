YOZGATLI iş insanı Bilal Şahin, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele eden doktorlara hediye paketi gönderdi. Şahin, korona virüsle mücadelede en önemli görevi üstlenen hekimlerin motivasyonunu artırmak amacıyla Yerköy Devlet Hastanesinde çalışan 23 doktora, kolonya, dezenfektan, kalem, şemsiye ve tansiyon aletinden oluşan hediye paketi verdi. Şahin, Türkiye'nin korona virüs ile mücadelede emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Korona virüs ile mücadelede doktorların büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Şahin, "Bizler de sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir hediye paketi hazırlattık. Allah'ın izni ve sağlık çalışanlarımızın gayretiyle bu hastalıktan bir an önce kurtulacağız" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Öztürk de yardımlarından dolayı Şahin'e teşekkür etti. Şahin, daha önce de hastaneye, maske, kolonya ve dezenfektan yardımında bulunmuştu.