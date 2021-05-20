Doğurganlık hızı düştü

YOZGAT’ta doğurganlık verileri, Türkiye ortalamasına göre olumlu yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yozgat’ta ilk doğumdaki ortalama anne yaşının 2015 yılında 23,8 iken her yıl yaş ortalaması artarak 25,1’e çıktı. Yozgat’taki doğum olayları 2015 yılında 6 bin 290 iken bir yıl sonra 5 bin 920’ye 2017’de 5 bin 870’e, 2018’de 5 bin 409’a 2019’da 5 bin 38’e geçen yıl ise 4 bin 713’e düştü. Toplam doğurganlık hızı ise 2015 yılında 2,09 iken, bir yıl sonra 2,00’a 2017’de 1,98’e 2018’de 1,82’ye, 2019’da 1,69’a geçen yılda 1,59’a indi. Yurt genelinde, canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünün erkek, yüzde 48,7'sinin de kız olduğu kaydedildi. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ettiği hatırlatılarak, ‘’Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi’’ denildi.