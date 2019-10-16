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Doğum Uzmanı göreve başladı

SARIKAYA Devlet Hastanesi’ne, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Eldem hasta kabulüne başladı. Hastaları ile yakından ilgilenen Doktor Sinem Eldem, samimiyeti, güler yüzüyle hastaların ilgi odağı oldu.

Doğum Uzmanı göreve başladı

SARIKAYA Devlet Hastanesi’ne, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Eldem hasta kabulüne başladı. Hastaları ile yakından ilgilenen Doktor Sinem Eldem, samimiyeti, güler yüzüyle hastaların ilgi odağı oldu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Doğum Uzmanı göreve başladı

Hastane bünyesinde normal doğum ve sezaryen ile doğumun yanı sıra birçok ameliyatın artık sevk edilmeksizin hastanede yapılabileceğini ifade eden Dr. Eldem, görevinin başında olduğunu, gayret ve özveriyle çalışacağını hissettirdi. Başhekim Op. Dr. Saltuk Buğra Kılınç, hastane bünyesinde görevine başlayan Kadın Doğum Uzmanı Eldem’in başarılı şekilde çalışmalarını yürütmekte olduğunu söyledi. Kılınç, ‘’Hastanemizin Bebek Dostu unvanlarını alan hastanelerden biri, biz buna birde Anne Dostu Hastane unvanı ekleyerek Türkiye’deki sayılı hastaneler arasına girmek istiyoruz. Ameliyathanemiz doktorumuzun doğum ve kadın hastalıkları ameliyatını başarılı şekilde yapabileceği kapasiteye sahip. Normal doğum ve sezaryen ile doğumun yanı sıra kadın hastalıklarında açık ve kapalı ameliyat ile doğum öncesi ve sonrası takiplerinin titizlikle yapılacağı imkânına sahip olan hastanemizden, hamile anne adaylarının diğer hastanelere sevk yapılmadan kendi bünyemizde tedavisini yapabilecek donanıma sahiptir’’ diye konuştu.

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