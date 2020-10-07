Doğruysa çok kötü!

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Başak Tarım İşletmeleri öncülüğünde 2009 yılında faaliyete başlayan 3 bin 500 hayvan kapasiteli Tareks Şirketi bünyesindeki Devecipınar Damızlık Gebe Düve Çiftliğindeki hayvanlarda görülen brusella hastalığının önüne bir türlü geçilemediği ileri sürüldü. Milli Gazete’nin haberine göre, Tareks Hayvancılık bünyesindeki çiftlikte geçtiğimiz Haziran ayında 600 anaç hayvanın brusella hastalığından dolayı zorunlu kesime gönderildiği kaydedildi. İşletmede hastalığın önüne bir türlü geçilemediğine dikkat çekilerek, Ağustos ayında alınan ikinci kan örneğinde hastalığın bu sefer bin hayvana sıçradığının tespit edildiği, hastalığa yakalanan birinci sınıf bin anaç hayvanın Eylül ayında zorun kesime giderek kavurma yaptırıldığı iddia edildi. Çiftlikte halen 2 bine yakın hayvan bulunurken, bu hayvanlar için de önümüzdeki günlerde yeniden kan örneği alınarak hastalığın bu hayvanlara da bulaşıp bulaşmadığının tespit edileceğine yer verilen haberde, konuyla ilgili Tareks Şirketinden herhangi bir açıklamanın yapılmadığı vurgulandı. Haber üzerine harekete geçen CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, konu hakkında gerekli bilgilere ulaşmaya çalıştığını, konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Keven, hayvanların hasta olması ve bu hastalıktan dolayı kesime gönderilmesi üzücü bir konu olduğuna vurgu yaparak, ‘’Umarım doğru değildir’’ ifadesini kullandı.