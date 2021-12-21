Doğaya yem bırakılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bağlı ekipleri kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı. DKMP ekipleri, son günlerde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze gibi gıdalar doğaya bırakıldı. Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.