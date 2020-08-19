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Doğaya bırakıldı

Çekerek ilçesinde kınalı keklikler, ilçe yöneticilerinin de katılımı ile doğal yaşam alanına salındı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:36
Doğaya bırakıldı

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama dahilinde, kınalı keklikler Çekerek ilçesinde, ilçe yöneticilerinin de katılımı ile doğaya bırakıldı. Doğada keklik popülasyonunun arttırılması amacıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Üretim İstasyonundan ilçeye getirilen toplam 500 kınalı kekliğin doğal yaşam alanına bırakılması törenine ilçe yöneticileri de katıldı. Kaymakam Hüseyin Kaplan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, Çekerek Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Murat Aydoğdu, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personel tarafından kınalı keklikler Çekerek Lavanta Bahçesinde doğaya salındı. 

Anahtar Kelimeler:
Doğaya Bırakıldı
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