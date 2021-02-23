Doğankent’e Kütüphane

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, beldede kütüphane kurulabilmesi için yer tahsisinde bulundu. Beldede Kütüphane açılması için hazırlanan protokol Yozgat Valisi Ziya Polat’ın katkıları ile makamda imzalandı. Doğankent Av. Yusuf Başer Kültür Merkezi’nde kurulacak Kütüphane için hazırlanan protokolü Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi imzaladı. Protokol kapsamında, Doğankent Belediyesi tarafından tahsis edilen binada Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk kütüphanesi oluşturulacak.