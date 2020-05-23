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Doğankent Belediyesi GES’i sevdi

Doğankent Beldesi’nde yeni bir Güneş Enerji Üretim tesisi kurulumu için çalışmalara başlanıldı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:47
Doğankent Belediyesi GES’i sevdi

SORGUN ilçesinin Doğankent Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralinden sonra ikinci bir tesisi daha devreye sokabilmek için çalışma başlattı. Elde ettiği gelirle hem belediyenin tüm masraflarını karşılayıp, hem de projelere kaynak aktaran Doğankent Belediyesi, belediyeye ek gelir sağlaması amacıyla yaklaşık daha önce yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 20 dönümlük alanda 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu. Belediye, Mayıs'tan itibaren önemli bir gelir kaynağına kavuşmuş oldu. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, enerjinin ülke için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Sungur, "Hükümetimizin güneşten elektrik üretme politikaları neticesinde müracaatımızı yaptık, 1 megavat elektrik üretme izni aldık ve 3 milyon 800 bin liraya yaptırdık. Şu anda elektrik üretiyoruz.  Mevcut megavatı 5 megavata çıkartmaya yönelik yeni bir güneş enerji santralini devreye sokabilmek amacıyla çalışmalarımızı başlattık’’ dedi.

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Doğankent Belediyesi GES’i Sevdi
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