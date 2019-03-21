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Doğalgaz yaygınlaşıyor

YOZGAT il genelinde doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akdağmadeni ilçesinde de doğalgaz kullanımına başlanıldı.

Doğalgaz yaygınlaşıyor

YOZGAT il genelinde doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akdağmadeni ilçesinde de doğalgaz kullanımına başlanıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Doğalgaz yaygınlaşıyor

Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye verilen ilk doğalgazın meşalesini AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ yaktı. Bozdağ, ilçede bu yıl içinde 4 bin aboneye ulaşacağını söyledi. Akdağmadeni ilçesinin geçen yıl ilk defa doğalgaz ile tanıştığını aktaran Bekir Bozdağ, bugün de resmi olarak başlangıcını yaptıklarını kaydetti. Bozdağ, ‘’Şuana kadar 400 abonemiz yapılmış durumda. Spor salonumuz bugün ilk defa ısınmaya başladı. Bu yıl içerisinde de 4 bin aboneyi Sürmeligaz doğalgazla buluşturmayı hedefliyor. Akdağmadeni’nde 10 bin civarında abone olduğu değerlendirilse muhtemelen 2020 yılında hemşerilerimizin tamamına yakını doğalgaza kavuşmuş olacak. Adım adım bütün evler bu medeniyet nimeti ile buluşacak” dedi. 

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